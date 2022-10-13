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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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فاروق جعفر: قمة المناخ في مصر تؤكد أننا في وضع جيد.. العالم كله هيتكلم عننا

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سامح سمير
10:34 م | الخميس 13 أكتوبر 2022
فاروق جعفر

فاروق جعفر

علق فاروق جعفر نجم نادي الزمالك على إقامة قمة المناخ بمصر في شهر نوفمبر المقبل، وهي قمة سنوية تحضرها 197 دولة من أجل مناقشة التغيرات المناخية، وما تفعله هذه البلدان لمواجهة المشكلة ومعالجتها.

وقال فاروق جعفر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «على المستوى العالمي فخر لمصر وده بيأكد إننا في مكان تاني وده شرف كبير لينا، لأن للعالم كله هيتكلم عننا».

فاروق جعفر: مؤتمر الواحد سعيد بيه جداوتابع : «ده مؤتمر الواحد سعيد بيه جدا ولازم نوعي الناس بأهميته الكبيرة للدولة المصرية، وهذا ضمن إنجازات عديدة تمت في جميع المجالات نتمنى أن تستمر هذه الإنجازات وكلنا ثقة في استمرارها مع مرور الوقت».

مؤتمر قمة المناخ تعتبر جزء من اتفاقية الأمم المتحدةمؤتمر قمة المناخ جزء من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.

ويعد المؤتمر المقبل رقم 27 منذ الاتفاقية في 21 مارس 1994، وسيعقد المؤتمر هذا العام في مدينة شرم الشيخ، التي تقع في جنوب سيناء والمطلة على البحر الأحمر، في الفترة بين 6 نوفمبر إلى 18 من الشهر نفسه.

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بقلم سامح سمير