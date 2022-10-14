سفارة مصر في روسيا: نتابع أحوال الطلاب المصريين بمدينة «بيلجورود»

صرح السفير نزيه النجاري سفير جمهورية مصر العربية في موسكو بأن السفارة تتابع على مدار الساعة أحوال الطلاب المصريين في مدينة «بيلجورود» الروسية، بعد تعرض المدينة لعمليات قصف خلال اليومين الماضيين وتحويل الدراسة بها لتكون عن بُعد لمدة أسبوعين.

وأوضح السفير، في بيان نقلته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على «فيس بوك»، أن السفارة تتواصل بشكل مكثف مع الطلاب المصريين بالمدينة، والذين يزيد عددهم عن 1100 طالب، للاطمئنان على أحوالهم والرد على كافة استفساراتهم.

تنسيق لتلبية رغبات الطلاب في النقل لجامعات أخرى

كما تنسق السفارة المصرية مع الجهات المعنية لتلبية رغبات بعض الطلاب في النقل لجامعات أخرى أو الاستمرار في الدراسة عن بُعد، وذلك استكمالا للجهود التي بدأتها على ضوء تطورات الأوضاع الراهنة.

وأكدت السفارة المصرية في روسيا حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأبناء الجالية المصرية في روسيا الاتحادية، علما بأنه يمكن التواصل مع السفارة على مدار الساعة من خلال رقم 79295157494 +.

روسيا وأوكرانيا قبلة تعليمية لكثير من الطلاب المصريين

وروسيا وأوكرانيا قبلة لكثير من الطلبة المصريين، لكن جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية لتربك حياة الكثير منهم تعليميا، مع اضطرار أغلبهم لمغادرة أوكرانيا خوفا من القصف الروسي.

وبذلت الدولة جهودا كبيرة للتواصل مع المصريين في أوكرانيا وكذلك روسيا على مدار الأشهر الماضية وخصوصا منذ الرابع والعشرين من فبراير الماضي عندما أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العملية العسكرية.