أوكرانيا: اندلاع حريق جراء قصف روسي بـ3 صواريخ على «زابوريجيا»

أعلنت السلطات الاوكرانية، عن قصف روسيا بـ 3 صواريخ على «زابوريجيا»، ما أسفر عن اندلاع حريق في إحدى المناطق.

وفي وقت سابق، انطلقت صافرة الإنذار في «زابوريجيا» وسمع دوي انفجارات قوية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

من جانبه، قال صرح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إن الدول الأوروبية لا تستطيع تخيل هزيمة «موسكو» وتخاف من انتصار بلاده، وأضاف المسؤول الأوكراني، الذي وقع ضحية مقلب «فوفان ولكزس»، إن الغرب لديه شخصية منقسمة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، بحث رئيس هيئة «الأركان المشتركة» الأمريكية مارك ميلي مع قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، تطورات الأزمة، فيما جدد المسؤول العسكري الأمريكي، التأكيد على دعم «واشنطن» الثابت لسيادة ووحدة الأراضي الأوكرانية.

14 دولة عضوا في «الناتو» تنضم إلى ألمانيا في إطار «درع الفضاء الأوروبي»

وفي وقت سابق، اجتمع ممثلي نحو 50 دولة، تقدم الدعم العسكري لأوكرانيا،«بصيغة رامشتاين»، فيما انضمت 14 دولة عضوا في حلف شمال الأطلسي «الناتو» إلى ألمانيا، في إطار مبادرة «درع الفضاء الأوروبي»، من اجل اقتناء معدات دفاع مضادة للطائرات والصواريخ بشكل مشترك.

وقال نائب الأمين العام لـ «الناتو» ميرسيا جيوانا في بيان، إن الوسائل الجديدة، ستعزز، قدرة التكتل العسكري على الدفاع عن الحلف بشكل كبير ضد كل التهديدات الجوية والصاروخية.

بدوره، كشف مدير عام «وكالة الطاقة الذرية»، رافائيل جروسي، عن إحراز تقدم بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، قالت السلطات البرتغالية، إن «لشبونة» سترسل 6 مروحيات إطفاء روسية إلى أوكرانيا، بحاجة إلى الإصلاح، وإحداها معطلة

وزير خارجية بيلاروسيا: إدخال نظام عملية مكافحة الإرهاب

وقالت وزيرة الدفاع إيلينا كاريراس، إن بلادها ستزود أوكرانيا، بناء على طلب «كييف»، بأسطول برتغالي من مروحيات «كاموف»، والتي لم يعد بإمكان البلاد العمل بسبب سيناريو العقوبات المفروضة ضد «موكسو»،وليس لدى بلادها شهادات صلاحية للطيران.

وفي بيلاروسيا، قال وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي، إن نظام عملية مكافحة الإرهاب تم إدخاله في البلاد، مضيفا في مقابلة مع صحيفة «ايزفيستيا» الروسية، إن جيش بلاده والخدمات الخاصة على استعداد لصد أي استفزازات من الدول المجاورة.

«مينسك»: ندرس اتخاذ تدابير انتقامية صارمة لنشر الترسانات النووية في بولندا

وأشار ماكي، إلى معلومات أن هناك تخطيط لاستفزازات من جانب الدول المجاورة، قد تشمل الاستيلاء على جزء من أراضي بيلاروسيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ويوم الثلاثاء الماضي، كشف رئيس جهاز أمن الدولة في بيلاروس، إيفان تيرتل، أن أجهزة أمن أجنبية دربت ما يصل إلى 300 مسلح في أوكرانيا للاستيلاء على مركز إقليمي في البلاد.

وأضاف وزير الخارجية البيلاروسي، إن بلاده تدرس اتخاذ تدابير انتقامية صارمة لنشر الترسانات النووية على أراضي بولندا والدول المجاورة الأخرى.