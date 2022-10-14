«مكافحة المخدرات» يعقد المؤتمر الخامس لرؤساء أقسام القطاع

نظم قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، المؤتمر الخامس لرؤساء أقسام مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، على مدار 3 أيام خلال الفترة من (11-9 أكتوبر 2022)، تحت شعار «استخدام التقنيات الحديثة في مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة».

مكافحة جرائم التهريب

واستهدف المؤتمر تسليط الضوء على عدد من الموضوعات الهامة جاء على رأسها الأُطر القانونية المستحدثة لجرائم الأسلحة، وتطوير استراتيجية مكافحة جرائم التهريب والاتجار في الأسلحة والذخائر وتفعيل آليات التعاون مع كل المؤسسات لمواجهة جرائم الأسلحة غير المرخصة، وتوعية المواطنين من مخاطر انتشار الأسلحة واستعرض المشاركون، خلال جلسات المؤتمر، آليات الاستراتيجية الأمنية في هذا المجال.

وانتهى المؤتمر إلى العديد من التوصيات من أبرزها:

- مواصلة متابعة أحدث ما توصلت إليه الإبتكارات العلمية من أجهزة وتقنيات حديثة تسهم في النهوض بآليات المكافحة على نحو يواكب المستجدات التي تواجهها أجهزة المكافحة.

مواصلة تطوير آليات العمل والتنسيق بين كل جهات الوزارة المعنية بهدف الارتقاء بمستوى الأداء وتطوير آليات المكافحة على النحو المنشود.