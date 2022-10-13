تفاصيل ضبط عصابة مخدرات بالإسماعيلية.. ميزان وأدوات و5 ملايين جنيه

أمرت نيابة مركز الإسماعيلية اليوم الخميس، بحبس تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر «الاستروكس»، بعد ضبطهم بكمية كبيرة وضبط أدوات التصنيع وإعادة التدوير في مكان خصصوه لإنتاج المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.

وواجهت النيابة العامة المتهمين بالمواد المخدرة المضبوطة، وتحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وضباط المباحث الجنائية، خلال التحقيق معه.

ضبط مصنع لتصنيع الفودو والآيس

ونجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط المتهمين في الإسماعيلية وبحوزتهم كمية من مخدر «البودر»، المادة الفعالة التي تستخدم في تصنيع مخدري «الفودو والإستروكس»، زنة 5 كيلو جرام و كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام و كمية من مخدر الهيروين.

كما ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أدوات التصنيع وميزان حساس وعدد من طلقات الخرطوش ودراجة نارية بدون لوحات وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 5 ملايين جنيه.

المتهمين تخصصا في المخدرات

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني – الأمن العام»، بالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية في رصد نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية ومقيمون بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة.

وبحسب بيان رسمي لوزارة الداخلية فان التشكيل العصابي تخصص في المخدرات التخليقية وعملوا علي إعادة تدوير وتصنيع مخدري «الفودو - الإستروكس»، مُتخذين من دائرة مركز شرطة الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

قانوني: التصنيع عقوبته تصل للمؤبد

وقالت أية عبد السلام محامية في تصريحات لـ«الوطن»، إن المتهمين في هذه الواقعة تصل عقوبتهم إلى المؤبد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين، أو الهيروين أو أي من المواد الواردة المخلقة.

وقالت إن المادة رقم 38 من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 نصت على «أنه يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل من أنتج، أو استخرج، أو فصل، أو صنع مخدراً، أو نباتاً بقصد الاتجار، أو التعاطي، أو الاستعمال الشخصي».