ضبط 390 كيلو مخدرات وتنفيذ 88 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

وجّهت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، حملات أمنية مكبرة على مستوى الجمهورية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 164 قطعة سلاح ناري بحوزة 153 متهما، وتنفيذ 88499 حكما قضائيا متنوعا، منها «366 حكم جناية، و27445 حكم حبس جزئي، و5001 حكم حبس مستأنف، و43210 حكم غرامة، و12477 مخالفة».

ضبط 404 قضايا اتجار بالمواد المخدرة

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملات عن ضبط 404 قضايا، منها 387 اتجار بالمواد المخدرة، و17 تعاطي، بإجمالي 445 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 94,860 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 270,540 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 16,847 كيلو جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 9,385 كيلو جرام، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 6,680 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 1,760 كيلو جرام، وكمية من مخدر البودر وزنت 1,520 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 1,421 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 550 جرام، وكمية من مخدر الفودو وزنت 50 جراما، وكمية من مخدر الماكس وزنت 20 سم، و5897 قرصا مخدرا.

ضبط 243 دراجة نارية مخالفة

أما في مجال ضبط المتهمين الهاربين، فجرى ضبط 28 متهما، وضبط 16 متهما بالبلطجة، وضبط 243 دراجة نارية مخالفة، وضبط 20618 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 10 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.