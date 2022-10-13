ضبط تاجر مخدرات بحوزته «حشيش وبانجو» بـ4 ملايين جنيه في السويس

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تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط 230 كيلو جرام لمخدر البانجو و 58 كيلو جرام من مخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص بالسويس بقصد الإتجار .

الاتجار فى المواد المخدرة

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس قيام أحد الأشخاص " له معلومات جنائية" ، مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذاً من منطقة مزارع بدائرة قسم شرطة الجناين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى وحيازته كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات قام رجال الشرطة بإستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته 230 كيلو جرام لمخدر البانجو و 58 كيلو جرام لمخدر الحشيش و مبلغ مالى و هاتف محمول.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 4.290,000 مليون ومائتان وتسعون ألف جنيه تقريباً، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية .