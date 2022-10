براد بيت يطلق معرضه الفني الأول: ساعدني على الخروج من البؤس

كشف الفنان الأمريكي براد بيت عن منحوتاته الفنية الحديثة، التي عُرضت بجانب أعمال أصدقائه القدامى، الموسيقار الأسترالي نيك كايف والفنان البريطاني توماس هوزيجو، في معرض في متحف سارة هيلدين للفنون في فنلندا، وتحدث عن اتجاهه لهذ النوع من الفنون للتعامل مع الاضطرابات الشخصية تحديدًا في الفترة التي تلت انفصاله عن أنجلينا جولي في 2016، إذ كرس وقتًا للعمل على منحوتات في الاستوديو الخاص بـ «هوزيجو» في لوس أنجلوس.

وقال براد بيت في حوار مع «فاينانشيال تايمز»، إنه وتوماس هوزيجو مرتبطان بصعوبات في حياتهما: «أصبح البؤس المتبادل بيننا كوميديًا، ومن هذا البؤس خرجت شعلة من البهجة في حياتي»، متابعًا: «كنت أرغب دائمًا في أن أصبح نحاتًا، وكنت أود تجربة الأمر».

براد بيت عن تجربته الفنية: يتعلق بالتأمل الذاتي

عن تجربته الفنية في النحت، قال الممثل الأمريكي: «الأمر كله يتعلق بالتأمل الذاتي كنت أنظر إلى حياتي الخاصة وأركز عليها، وأبحث أين كنت متواطئًا في الإخفاقات في علاقاتي، أين أخطأت، وكنت صادقًا مع نفسي وأحسابها على الذين قد أكون أذيتهم».

9 منحوتات لـ براد بيت في متحف «سارة هيلدين» للفنون

وفقًا لوكالة «أسوشيتيد برس»، جرى تصميم المعرض في الأصل لعرض أعمال توماس هوزيجو فقط، لكن الفنان أقنع المتحف ليشمل أيضًا منحوتات «بيت» وتماثيل نيك كايف الخزفية، وتضمن المعرض 9 من منحوتات، من بينها منحوتة باسم «Aiming At You I saw Me but it was late too late this time»، التي تصور معركة بالأسلحة النارية بين ثمانية أشخاص، بينما تظهر الأيدي والأقدام والوجوه تحاول اختراق اللوحة.

وكشف الفنان توماس هوزيجو أن المعرض الجماعي يستمد فكرته من التحديات التي يخوضها الرجال، قائلًا: «لقد اجتمعنا معًا في صدمة وكارثة»، مشيرًا أيضًا إلى صراعه السابق هو و«بيت» مع الكحول، بالإضافة إلى معركة الطلاق التي خاضها مع أنجينا جولي، وإدمان «كيف» على الهيروين خلال الثمانينيات، ووفاة اثنين من أبناءه.