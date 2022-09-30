نص موضوع خطبة الجمعة القادمة.. هدي النبي في بيان منزلة الشهادة والشهداء

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة، بعنوان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيان منزلة الشهادة والشهداء، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية.

موضوع خطبة الجمعة القامة

ويشير موضوع خطبة الجمعة القامة إلى أن سيد الخلق (صلى الله عليه وسلم) أرشد أمته إلى المقامات العالية، والمنازل النبيلة السامية؛ لذلك عني نبينا (صلى الله عليه وسلم) ببيان منزلة الشهادة، وعلو مكانتها، وسمو قدرها، ولا شك أن الشهداء أبطال ضحوا بأنفسهم راضين، وبذلوا أرواحهم مطمئنین؛ نصرة للدين، وحفاظا على الوطن، فكان لهم الجزاء الجزيل من رب العالمين، حيث يقول الحق سبحانه: (والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم)؛ ويقول سبحانه: (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن).

ذكرى انتصارات أكتوبر توافق شهر ربيع الأول

وتنص خطبة الجمعة القادمة على: أنه من جميل أقدار الله (عز وجل) أن توافق ذكرى انتصارات أكتوبر، شهر ربيع الأول الذي نحتفي فيه بمولد الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وسلم)؛ لتكون فرصة سانحة لتذکیرنا بهدي نبينا الكريم (صلى الله عليه وسلم) في تكريم الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الدفاع عن الأرض والعرض والوطن، وارتقوا بأرواحهم إلى الله (عز وجل) وفازوا برضوانه، وللتذكير بفضل ومكانة من يسهرون على أمن الأوطان وأمانها، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله)، ويقول (صلى الله عليه وسلم): (ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ حارس الحرس في أرض خوف لعله ألا يرجع إلى أهله).

وتابعت الأوقاف: «نؤكد أن الوفاء لتضحيات شهدائنا يتطلب أن يكون كل واحد منا جنديا لهذا الوطن في مجاله، وأن يبذل أقصى طاقته في خدمة هذا الوطن العظيم، وأن نقف صفا واحدا وعلى قلب رجل واحد خلف جيشنا وشرطتنا وسائر المؤسسات الوطنية، راجين من الله الشهادة في سبيل الحق، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه)".

وفيما يلي، صورة من نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة 7 أكتوبر لوزارة الأوقاف عن «هدي النبي (صلى الله عليه وسلم) في بيان منزلة الشهادة والشهداء»: