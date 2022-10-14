مطار مرسى علم يستقبل 108 رحلات طيران من 12 دولة أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم 108 رحلات طيران سياحية قادمة من 12دولة أوروبية تقل آلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية، وذلك الأسبوع المقبل، بدءا من غدٍ السبت وحتى نهاية الأسبوع، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وصول 108 رحلات طيران

وأشار مصدر ملاحي بمطار مرسي علم الدولي أن جداول تشغيل رحلات الطيران المعلنة بالمطارات كشفت وصول 108 رحلات طيران قادمة من مطارات أوروبا، وذلك على مدار أسبوع، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

انتعاش حركة السياحة

وأشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى انتعاش السياحة في فنادق ومنتجعات مرسي علم تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة من أوروبا.

وأكد الخبير السياحي في تصريحات لـ«الوطن»، على استعدادت الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال السائحين من 12 دولة، بالإضافة إلى 4 رحلات طيران داخلية على متن خطوط مصر للطيران.

الأكثر وصولا إلى مرسى علم

وأضاف الخبير السياحي، أن السياحة الألمانية والتشكية والبولندية والإيطالية الأكثر وصولا بمعدل 18 رحلة من إيطاليا و19 ألمانيا و31 التشيك و18 بولندا، وذلك خلال الأسبوع المقبل، ثم تأتي السياحة البلجيكية 3 رحلات والسويسرية 4 والهولندية 5 والفرنسية رحلتين، ورحلة لكل من لكسمبورج والنمسا والمجر ولتوانيا.