"التنمية المحلية" تبدأ تحريك أتوبيسات الغاز الطبيعي والكهرباء إلى شرم الشيخ

في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27" بشرم الشيخ خلال نوفمبر القادم .

نقل وفود قمة المناخ

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تقريراً حول متابعة الوزارة لتحريك الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء والتي ستقوم سيتم إرسالها الي مدينة شرم الشيخ لنقل الوفود المشاركة خلال فعاليات قمة المناخ حيث تشارك وزارة التنمية المحلية عبر ( هيئة النقل العام بالقاهرة وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية ) بعدد 210 أتوبيس منها 100 أتوبيس تعمل بالغاز الطبيعى و110 تعمل بالكهرباء وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى ومحافظتي القاهرة والاسكندرية .

تحريك حوالي 113 أتوبيساً

وأشار اللواء هشام آمنة الي أنه تم تحريك حوالي 113 أتوبيساً حتي اليوم الجمعة ( ٦٠ اتوبيس غاز طبيعي و ٥٣ اتوبيس كهرباء ) ، مشيراً الي ان هذه الأتوبيسات تم تركيب الهويات البصرية لها بعد استلامها وكذا استصدار التراخيص اللازمة .

توفير الأطقم الفنية الخاصة بأتوبيسات الكهرباء

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية تذليل اي معوقات و الإلتزام بالبرنامج الزمنى والمهام المحددة لجميع الجهات المشاركة في هذا الملف المهم وسرعة نقل باقي الأتوبيسات الجديدة إلى شرم الشيخ وإنهاء التراخيص بالتنسيق بين الوزارة ومحافظتي القاهرة و الإسكندرية ووزارة الإنتاج الحربى وتوفير الأطقم الفنية الخاصة بأتوبيسات الكهرباء خلال انتقالها إلى شرم الشيخ وتوفير الزي اللائق للسائقين والأطقم الفنية المعاونة بما يتناسب مع قمة المناخ الذي توليه الدولة المصرية أهمية كبيرة للخروج بهذا الحدث بالصورة التي تليق بمصر .