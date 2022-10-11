نشاط مكثف لوزير التنمية المحلية خلال زيارته لكوريا الجنوبية.. لقاءات واتفاقيات ومؤتمرات عالمية

التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اليوم، منير لاموري عمدة مدينة طنجة المغربية ورئيس الاتحاد المغربى للمدن والمحافظات المغربية بحضور السفير خالد عبدالرحمن سفير جمهورية مصر العربية بكوريا الجنوبية وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والاتحاد المغربى للمدن وذلك على هامش زيارته الحالية إلى مدينة دايجون بكوريا الجنوبية للمشاركة في أعمال الدورة السابعة للمؤتمر العالمى لمنظمة المدن والحكومات العالمية.

تعاون مشترك

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة على قوة العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين في إطار علاقات الصداقة التي تربط بين الشعبين الشقيقين وقيادتي البلدين ، وأشار وزير التنمية المحلية إلى حرصه على تعزيز مجالات التعاون المشترك .

دعم اللامركزية

وخلال اللقاء عبر رئيس الاتحاد المغربي عن تطلعه لدعم آفاق التعاون الثنائى مع وزارة التنمية المحلية في كافة المجالات خاصة في قطاعات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات في مجال التنمية المحلية واللامركزية ودعم وتعزيز دور المناطق الصناعية والاستثمارية داخل المحافظات والحرف اليدوية والتراثية في ضوء الاهتمام المتبادل من وزارة التنمية المحلية واتحاد المدن والمحافظات المغربية بهذا الملف بما يدعم المرأة والشباب والحفاظ على الحرف اليدوية والتراثية وخلق فرص العمل، وتم الاتفاق على استمرار التشاور بين الجانبين لدارسة إعداد مذكرة تفاهم مشتركة تتضمن عدد من مجالات التعاون الثنائى بين الوزارة والاتحاد المغربى .

مواجهة التحديات

وفى السياق ذاته التقى وزير التنمية المحلية ، مع محمد سعدي رئيس المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وغرب أسيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية العالمية و محمد دومان السكرتير العام للمكتب الاقليمى بحضور عدد من قيادات الوزارة وسفير مصر لدي كوريا الجنوبية .

وفى بداية اللقاء أكد وفد منظمة المدن والحكومات العالمية على أهمية مشاركة مصر في أنشطة المنظمة العالمية بوصفها التجمع الأكبر الذى يجمع كافة المدن والحكومات المحلية من مختلف دول العالم بما يساهم في مصر تنسيق المواقف ومواجهة التحديات التي تتعرض لها المدن .

دور مصر المحورى

كما أكد الوفد على أهمية دور مصر فى منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية والقارة الأفريقية و دورها المحوري في المنطقة بإعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الأمن والاستقرار، وأشاروا إلى أهمية أن يكون لمصر دور أكثر فاعلية على صعيد المنظمة العالمية للمدن والحكومات .

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على استعداد مصر لاستمرار التواصل مع منظمة المدن والحكومات العالمية خلال الفترة المقبلة ، لافتاً إلى سعى الدولة المصرية لاستضافة ناجحة للقمة القادمة Africites2025 بوصفها من أهم الأحداث على الساحة الأفريقية .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة ستعمل خلال قمة المناخ المقبلة إلى تنظيم منتدى حول دور المحليات والمدن والمحافظات في قضايا التغير المناخى ، مشيراً إلى استعداد مصر لتعزيز التعاون مع المنظمة العالمية خاصة مع استضافة محافظة القاهرة لمقر إقليم شمال أفريقيا لمنظمة المدن والحكومات الأفريقية .

كما أعرب اللواء هشام آمنة عن تطلعه للمزيد من التعاون ودعم العلاقات مع المنظمة العالمية خلال الفترة القادمة .

كما التقى وزير التنمية المحلية مع نائب رئيس الجماعات الترابية للمدن والمحافظات المغربية خلال تواجده بمقر انعقاد المؤتمر العالمى وذلك في الجناح المغربي بحضور سفير مصر لدي كوريا الجنوبية وعدد من قيادات الوزارة .

وخلال اللقاء بحث الجانبين آفاق التعاون المشترك في مجالات عمل وزارة التنمية المحلية والجانب المغربي خاصة في ظل ما حققته مصر والمغرب من مكاسب تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية .

وأكد اللواء هشام آمنة على عمق العلاقات التي تربط بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والعاهل المغربى الملك محمد السادس والتي تعتبر نموذجاً للعلاقات العربية - العربية ، وأعرب وزير التنمية المحلية عن آمله في تطوير علاقات التعاون بين وزارتى التنمية المحلية وتبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين مستقبلا.

ومن جانبه أكد المسؤول المغربي على عمق العلاقات الثنائية التى تربط البلدين ، مشيداً بالتطورات التى تشهدها الدولة المصرية فى مختلف المجالات والقطاعات خلال السنوات الآخيرة .