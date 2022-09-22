أسعار السيارات المستعملة «مكيفة وأوتوماتيك».. تبدأ من 71 ألف جنيه

يهتم الكثير من المواطنين عن أسعار السيارات المختلفة في الأسواق بما يتناسب مع إمكانياتهم، خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد، لذا يبحث البعض عن المركبات المستعملة في السوق المصرية وأفضل الأنواع وقوة المحرك وسرعته، وهو الأمر الذي أوضحه عبدالله علي، عضو رابطة السيارات المستعملة.

وقال «عبدلله» في حديثه لـ«الوطن»، إن هناك انتعاشة في حركة البيع والشراء بسوق السيارات المستعملة نظرًا لاستقرار الأسعار التي تبدأ من 71 ألف جنيه، ويعتمد السعر على حالة صيانة السيارة ونوع ناقل الحركة وإذا كان هناك تكييف أم لا.

أسعار السيارات المستعملة اليوم

واستعرض «عبدالله» أسعار عدد من السيارات المستعملة في السوق المصرية، كما يلي:

دايو لانوس 1998

متوسط سعر السيارة: 75,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 71,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 86,000 جنيه.

اسبيرانزا A516 2008

متوسط سعر السيارة: 75,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 71,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 81,000 جنيه.

هيونداي فيرنا 2010

متوسط سعر السيارة: 101,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 87,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 114,000 جنيه.

بريليانس FSV 2011

متوسط سعر السيارة: 101,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 90,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 111,000 جنيه.

رينو لوجان 2012

متوسط سعر السيارة: 101,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 90,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 114,000 جنيه.

كيا سبكترا 2002

متوسط سعر السيارة: 102,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 100,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 105,000 جنيه.

كيا بيكانتو 2005

متوسط سعر السيارة: 102,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 87,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 119,000 جنيه.

بروتون جين 2 2008

متوسط سعر السيارة: 102,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 92,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 109,000 جنيه.

هيونداي فيفا 2008

متوسط سعر السيارة: 102,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 90,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 107,000 جنيه.

جيلي امجراند 7 2014

متوسط سعر السيارة: 102,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 90,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 112,000 جنيه.