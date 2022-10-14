أسعار ومواعيد عرض فيلم «فضل ونعمة» بسينما الشعب في الإسكندرية 

أعلن قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية في بيان، عن فتح باب حجز تذاكر فيلم «فضل ونعمة» بسينما الشعب بالإسكندرية بربع ثمن تذكرة للفيلم الأصلي على أن يكون ذلك طوال الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت.

وتقدم سنيما الشعب بالإسكندرية الحفلات من 10 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا ما عدا الجمعة والسبت لعرض الفيلم العائلي «فضل ونعمة» لتبلغ قيمة التذكرة 20 جنيها أي بنسبة ربع التذكرة الأصلية و40 جنيها لباقي أيام الأسبوع أي بنسبة نصف سعر التذكرة الأصلية.

فيلم «فضل ونعمة» ضمن عروض سنيما الشعب بالإسكندرية

فيلم «فضل ونعمة» الذي صدر في عام 2022 بطولة الفنان ماجد الكدواني، والفنانة هند صبري، والفنان محمود حافظ ، لتدور أحداث الفيلم الكوميدي حول صاحب مطعم يحمل اسم «فضل ونعمة» ويمر هذا الشخص بالعديد من المواقف الكوميدية خلال إدارته لهذا المطعم.

دعم الموهوبين أهم أهداف وزارة الثقافة

و بحسب بيان وزارة الثقافة المعلن أن ذلك المشروع لابد وأن يدعم الشباب الموهوبين لذلك قررت الوزارة عرض فيلم تسجيلي من إخراج الشباب الخريجين من كليات ومعاهد الإعلام ومعهد السنيما وذلك بعد إنتهاء حفلة عرض الفيلم السنيمائي للمساهمة في إلقاء الضوء على الموهوبين.

تعميم مشروع سنيما الشعب بحميع قصور ثقافة مصر

انطلق افتتاح سنيما الشعب بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية مع أول أيام عيد الفطر لعام 2022 ليستمر مشروع السنيما من ذلك الوقت حتى الآن ليس ذلك فحسب بل تم تعميم الفكرة بعد نجاحها في جميع قصور الثقافة بجمهورية مصر العربية.