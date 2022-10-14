مشادات داخل «عمومية المهن الطبية».. ورفض عرض تقرير الأمين العام والميزانية

شهدت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد المهن الطبية، مشادات بين أعضاء هيئة مكتب الاتحاد والحضور ورفضهم مناقشة عدد من البنود المقررة والتي تشمل تقرير «الأميـن العام - تقرير أمين الصندوق، وعرض ميزانية 2019م، والموازنة التقديرية لعام 2022م، وعرض أنشطـة الاتحاد التي قام بها المجلس من 2020م إلى 2022م».

المهن الطبية

وردد الحضور في عمومية المهن الطبية هتافات: «غير عادية.. غير عادية»، على اعتبار أن الجمعية العمومية غير العادية تكون مخصصة لبنود أخرى مخالفة العمومية العادية وطالب الحضور بمناقشة مقترح زيادة معاش أعضاء اتحاد المهن الطبية مباشرة، وآخر مستجدات قضيـة شركة الاتحاد للثروة الحيوانية وعدم تمويل الاتحاد للأنشطة الترفيهية من صندوق المعاشات، وتشكيل مجلس أمناء الاستثمار؛ لتحديد مجالات الاستثمار الآمنة.

خطة استثمارية

كما سيتم مناقشة وضع خطة استثمارية سنوية للاتحاد بقيم مالية تعرض على الجمعية العمومية العادية للاتحاد، وتأكيد أن تؤول أرباح أعضاء مجلس الاتحاد الممثلين بالشركات المساهم فيها لصندوق المعاشات مباشرة وعدم جواز تقاضي أحد أعضاء مجلس الاتحاد أو أعضاء مجالس النقابات الأربعة، أو من يرشحـه الاتحاد، أجـر عنـد توليهم أي مناصب بالشركات المساهم فيها الاتحاد.