«المهن الطبية»: 300 عضو.. شرط اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية

توافد أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية، للمشاركة في التسجيل لحضور الجمعية العمومية غير العادية، المقرر عقدها الواحدة ظهر اليوم.

اتحاد نقابات المهن الطبية

وقال الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، إن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية هو 300 طبيب من النقابات الطبية الأربعة، مشيرا إلى أنه حال عدم اكتمال النصاب في الواحدة ظهرا، لا يتم تأجيل الانعقاد في أي وقت آخر خلال اليوم نفسه، أو تكرار الدعوة للانعقاد في يوم أخر، كما يتم مع الجمعية العمومية العادية.

مقترح زيادة معاش أعضاء اتحاد المهن الطبية

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، تقرير الأمين العام، وتقرير أمين الصندوق عرض ميزانية عام 2019، والموازنة التقديرية لعام 2022، عرض أنشطة الاتحاد التي قام بها المجلس من 2020 إلى 2022، بالإضافة إلى مقترح زيادة معاش أعضاء اتحاد المهن الطبية، وآخر مستجدات قضية شركة الاتحاد للثروة الحيوانية، وعدم تمويل الاتحاد للمشروعات الترفيهية من صندوق المعاشات، إل جانب تشكيل مجلس أمناء استثمار لتحديد مجالات الاستثمار الآمنة، بالإضافة إلى وضع خطة استثمارية سنوية للاتحاد بقيم مالية تعرض على الجمعية العمومية العادية للاتحاد.

كما يضم جدول أعمال الجمعية العمومية، أيضا التأكيد على أن تؤول أرباح أعضاء مجلس الاتحاد الممثلين بالشركات المساهم فيها لصندوق المعاشات مباشرة، عدم جواز تقاضى أحد أعضاء مجلس الاتحاد أو أعضاء مجالس النقابات الأربعة، أو من يرشحه الاتحاد، أجر عند توليهم أي مناصب بالشركات المساهم فيها الاتحاد، فضلا عن إلزام النقابات الأربعة بجدولة وسداد الاشتراكات المتأخرة والقروض والمديونيات لصالح الاتحاد، بما لا يقل عن 10% من فوائض ميزانياتها السنوية ولا يزيد عن 25% لحين اكتمال السداد.