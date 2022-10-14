بدء التسجيل في عمومية المهن الطبية.. ولافتات ضد «الحراسة على الصيادلة»

بدأ فتح باب التسجيل لحضور الجمعية العمومية غير العادية، لاتحاد نقابات المهن الطبية «الأطباء البشريين - الصيادلة - أطباء الأسنان - الأطباء البيطريين»، المقرر انعقادها اليوم الجمعة، الساعة الواحدة ظهرا بقاعة الاجتماعات الرئيسية بدار الحكمة 42 ش قصر العيني بالقاهرة.

وحرص الأطباء والصيادلة على التواجد مبكرا داخل مقر الجمعية العمومية، رافعين لافتات للتضامن بشأن رفع الحراسة القضائية عن نقابة الصيادلة.

اتحاد المهن الطبية

وطالب عدد من أعضاء اتحاد المهن الطبية، بالإعلان عن تضامن الحضور مع رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة وإجراء الانتخابات بها في أسرع وقت، وتأجيل البنود الخمس الأولى في جدول الأعمال للجمعية العمومية العادية القادمة التي أعلن عن عقدها سابقا في ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن ينظر الحضور جدول الأعمال، تقرير الأميـن العـام - تقرير أمين الصندوق، وعرض ميزانيـة 2019 والموازنة التقديرية لعام 2022م، وعرض أنشطـة الاتحاد التي قام بها المجلس من 2020م إلى 2022م.

زيادة معاش أعضاء اتحاد المهن الطبيـة

كما ستناقش العمومية مقترح زيادة معاش أعضاء اتحاد المهن الطبيـة، وآخر مستجدات قضيـة شـركة الاتحاد للثروة الحيوانية، وعدم تمويل الاتحاد للأنشطة الترفيهية من صندوق المعاشات، وتشكيل مجلس أمناء الاستثمار لتحديد مجالات الاستثمار الأمنـة

كما سيتم طرح وضع خطة استثمارية سنوية للاتحاد بقيم مالية تعرض على الجمعية العمومية العادية للاتحـاد، والتأكيد على أن تؤول أرباح أعضاء مجلس الاتحاد الممثلين بالشركات المساهم فيها لصندوق المعاشات مباشرة، وعدم جواز تقاضى أحد أعضاء مجلس الاتحاد أو أعضاء مجالس النقابات الأربعة، أو من يرشحـه الاتحاد، أجـر عنـد توليهم أي مناصب بالشركات المساهم فيها الاتحاد، مع إلزام النقابات الأربعة بجدولة وسداد الديون المتأخـرة والقروض والمديونيات لصالح الاتحاد بما لا يقل عن 10% من فوائض ميزانياتها السنوية ولا يزيد عن 25% لحين اكتمال السداد.