أمين «المهن الطبية»: حققنا إنجازات خلال الـ8 سنوات الأخيرة تفوق الكيانات المماثلة

قال الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، إن السنوات الـ8 الماضية من عمر الاتحاد والتي على الرغم من أنها لا تزال من أصعب الفترات التي مرت عليه، شأنه شأن كافة المؤسسات في مصر، فإنه حقق إيرادات وإنجازات تفوق بمراحل الكيانات المثيلة له من نقابات أو صناديق معاشات.

اتحاد نقابات المهن الطبية

وأضاف حمزة، خلال كلمته بالجمعية العمومية غير العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية، المنعقدة الآن، أنّ مجلس الاتحاد حقّق العديد من الانجازات خلال عام 2019 مرورا بكل من عام 2020، 2021، 2022 في مختلف القطاعات العاملة في الاتحاد، من بينها:

1) قام الاتحاد ببذل جهد كبير بالتعاون مع الاتحاد الفرعي لمحافظة دمياط بإنهاء كافة الأعمال الإنشائية والتشطيبات لنادي دمياط الجديدة (المرحلة الأولى) والتي كان قد تم البدء فيها عام 2014، وإن كان تعذر معه استلام الأعمال بسبب تأخر شركة كهرباء دمياط في إدخال الكهرباء الدائمة ليس للقطعة المملوكة للاتحاد فقط ولكن في كامل المنطقة، وجار حاليا المتابعة والمتوقع الانتهاء من إدخال الكهرباء بمشتملاتها خلال الستة شهور المقبلة، فضلا عن البدء حاليا في المرحلة الثانية المتمثلة في حمام السباحة والملاعب والتي ستعمل على زيادة الإيرادات وبالتبعية الربحية بشكل كبير.

2) نادي مدينة نصر، كان يعاني من ظروف واختلالات هيكلية صعبة أدت إلى تحوله إلى تحقيق خسائر وعدم تغطية مصروفاته خلال الأعوام السابقة، فتعاقد المجلس مع إحدى الشركات المتخصصة في إدارة النوادي كمستأجر لبعض أجزاء النادي بإيجار سنوي 1.7 مليون جنيه سنويًا بدءًا من شهر مايو الماضي، فضلا عن تحمله تكلفة جزء من العمالة، وهو الأمر الذي نتج عنه معالجة الاختلال الهيكلي وسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات بدرجة كبيرة.

3) نتيجة لتكدس العمالة في المبنى القديم للاتحاد في مقره 6 ش الحديقة، وكذلك بالنظر إلى زيادة أعداد الأعضاء زيادة كبيرة مطردة «تضاعفت الأعداد خلال الثماني سنوات الماضية» ما ترتب عليه زيادة كبيرة في أعداد المترددين على الاتحاد للحصول على مختلف الخدمات، الأمر الذي كان لا بد معه من التحوط للمستقبل من الزيادة المقبلة، وهو ما جعل مجلس الاتحاد يفكر في التوسع المكاني الأفقي.

4) رغم التطورات الاقتصادية التي حدثت على المستوى المحلي والعالمي والتي صاحبها موجات تضخمية كبيرة منذ عام 2016، وحتى الآن، الأمر الذي وصل فيه معدلات التضخم المعلنة إلى مستويات قياسية كبيرة جدا وهي ما تقل كثيرا عن المعدلات الفعلية، فضلا عن ان هذه التطورات تمثل تحديات كبيرة في مجال الاستثمار، وبالتالي اقترحنا في ضوئها شراء عدد من الأصول مثل شراء شقتين في العقار المجاور لنقابة الأطباء «في قلب جاردن سيتي»، علما بأنه تم شراء هذه الأصول من كيانات عامة «شركة مصر لإدارة الأصول» في مزاد علني رسمى، وتم ترسية الشقق على الاتحاد بمبلغ مليون جنيه لكل شقة.