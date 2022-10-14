«الأرصاد»: توقعات بسقوط أمطار رعدية ومتوسطة خلال الساعات المقبلة.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد استقرارا في الأحوال الجوية اليوم الجمعة وغدا السبت، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 28 إلى 29 درجة مئوية خلال فترات النهار، أما في الليل، سيشعر المواطنون بالبرودة التي تزداد في الساعات المتأخرة من الليل حتى الصباح الباكر، متابعة أن الأجواء الخريفية إلى الآن معتدلة ولكنها غير مستقرة وثابتة.

«غانم»: وجود منخفض جوي بطبقات الجو العليا غدا

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «DMC»، أنه من المتوقع من مساء غد السبت، سنتأثر بوجود منخفض جوي بطبقات الجو العليا على ارتفاع 5 كليو من سطح الأرض، علاوة على وجود منخفض سطحي على البحر المتوسط يسبب حالة من التقلبات الجوية تبدأ من مساء اليوم بالمناطق من غرب البلاد «مطروح والسلوم» ثم تمتد مع تقدم الساعات إلى الإسكندرية شمال الوجه البحري.

«الأرصاد»: أمطار في الوجه البحري

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أننا سنشهد خلال الساعات القادمة سقوط أمطار متوسطة أو رعدية أحيانًا على المناطق الساحلية ومناطق الوجه البحري، متابعة أنه مع تقدم ساعات الليل وحتى صباح يوم الأحد المقبل، ستبدأ الامطار في التوجه إلى جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وأشارت «غانم»: إلى أن أكثر المناطق المتأثرة بحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية هي مناطق شمال الوجه البحري والمناطق المطلة على البحر المتوسط، وتقل الأمطار كلما اتجهنا إلى الداخل «الجنوب»، متابعة أن تلك الحالة الجوية ستستمر من مساء يوم السبت إلى يوم الإثنين القادم.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك انخفاض خفيف في درجات الحرارة يصاحبها نشاط حركة الرياح، إلى جانب اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، موجهة قائدي المركبات بمناطق الوجه البحري بضرورة القيادة بهدوء تام مع اتباع تعليمات المرور كافة، لأن سقوط الأمطار من الممكن أن يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

ونصحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، بضرورة الابتعاد عن أكشاك الكهرباء وأعمدة الإنارة إلى جانب اصطحاب «الجواكت» الخفيفة في فترات الليل.