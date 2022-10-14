الأرصاد تكشف تفاصيل حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.. تبدأ غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار تبدأ غدا السبت الموافق 15 أكتوبر، ولم يحدد الخبراء بعد موعد انتهاء تلك الموجة التي تشهد فيها بعض المناطق سقوط أمطار.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن تلك المرة هي الأولى التي تشهد عدم استقرار في موسم الخريف لهذا العام، إذ تشير خرائط النماذج العددية أن البلاد ستتأثر بمنخفض سطحي على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوى في طبقات الجو العليا.

وذكرت الهيئة أن المنخفض سيعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشده تكون رعدية أحيانا على شمال البلاد، لافتة إلى أن هذه الحالة هي الحالة المطيرة الأولى التي سوف تشهدها مناطق عديدة خلال شهر الخريف للعام 2022.

وعن توقعات هطول سقوط الأمطار، أكد الخبراء أنها بنسبة حدوث تصل لـ «50 % تقريبا» على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة مساءً تكون شدتها متوسطة وتصل إلى رعدية.

درجات الحرارة غدا السبت

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت الموافق 15 أكتوبر، العظمي على كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري ستصل لـ 29 والصغرى 22، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24، شمال الصعيد الحرارة العظمى 31 والصغرى 20، جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد المقبل

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد 16 أكتوبر فتصل العظمى في كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري لـ 27 والصغرى 22، السواحل الشمالية الدرجة العظمى 27 والصغرى 22، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24، شمال الصعيد الدرجة العظمى 31 والصغرى 20، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.