«خذوا حذركم».. الأرصاد تعلن حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار اليوم وغدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس بداية من اليوم الجمعة وتشتد حدتها بداية من غد السبت الموافق 15 أكتوبر، حيث تشهد البلاد سقوط أمطار وبعض الظواهر الجوية الأخرى.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا تفصيليا عن درجات الحرارة وحالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة.

أماكن سقوط الأمطار

وتوقع خبراء الأرصاد أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة اليوم بنسبة 20% على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وكشف بيان الأرصاد أن يوم السبت سيشهد سقوط أمطار متوسطة مساءً قد تكون رعدية أحيانـا بنسبة حدوث «%50 تقريبا» على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

ونفس الأمر يوم الأحد حيث تشهد البلاد سقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري بنسبة حدوث تصل إلى 50%، بجانب نشاط حالة الرياح.

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على ضرورة اتخاذ الجهات المعنية والمواطنين حذرهم واتخاذ تدابيرهم للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار المتوقعة.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 14 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: الدرجة العظمى 30 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 15 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 16 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 22.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 27 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.