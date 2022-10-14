«الأرصاد»: استمرار الأجواء الخريفية المستقرة على أنحاء الجمهورية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الجمعة، يشهد استمرار الأجواء الخريفية المستقرة على أنحاء الجمهورية كافة، واستمرار انخفاض درجات الحرارة، ومتوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار بين 28 و29 درجة مئوية.

أغلب مصادر الكتل الهوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم لمياء حمدين أن أغلب مصادر الكتل الهوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط وجنوب غرب أوروبا، معتدلة في درجات حرارتها، وستتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

السحب تحجب جزءًا من أشعة الشمس

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «هذه السحب تحجب جزءًا من أشعة الشمس وتحد من تأثير أشعة الشمس، لذلك فإن إحساسنا بالطقس في فترة النهار معتدل الحرارة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومائلا للحرارة على محافظات جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على محافظات جنوب الصعيد خلال فترات النهار».

انخفاض درجات الحرارة

وأردفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس تكون الأجواء لطيفة على أنحاء الجمهورية، وبخاصة في الساعات الأولى من الليل، لكن الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر تنخفض فيها درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتصل الصغرى على القاهرة الكبرى إلى 21 درجة مئوية، وفي مناطق من شمال الصعيد إلى 18 و19 درجة مئوية، وأجواء مائلة للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر وأغلب مناطق الجمهورية.