بشرى لمحبي الشتاء.. «الأرصاد» تتوقع سقوط أمطار من اليوم حتى الإثنين

توقّع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون الطقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على الأنحاء كافة، كما توقعوا سقوط أمطار متفرقة في عدة أماكن.

درجات الحرارة العظمى

وأوضحت الهيئة، في بيان منشور عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنّ درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى من اليوم حتى الثلاثاء المقبل، ستتراوح بين 27 و29 درجة مئوية.

تحذيرات من سقوط أمطار خفيفة

كما توقع خبراء الهيئة سقوط أمطار خفيفة اليوم على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بنسبة حدوث تصل لـ30%.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية وجود فرصة لسقوط الأمطار غدًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30%، وترتفع نسبة توقع حدوث أمطار من السبت المقبل حتى الإثنين لتصل لـ50% على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وحذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من إمكانية حدوث تغيرات حادة وسريعة في حالة الطقس، ونصحت باتخاذ الإجراءات المتبعة للوقاية من الأمطار المتوقعة.