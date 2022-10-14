رئيس ميناء الإسكندرية: تطوير البنية التحتية للمواني بأيد مصرية 100%

قال اللواء نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن وزارة النقل انتهجت فلسفة جديدة في تطوير المواني فيما يخص البنية التحتية وهي أن تكون بيد مصرية 100%.

جاء ذلك خلال اليوم الثاني لفعاليات الاحتفالة المئوية لللغرفة التجارية بالإسكندرية والتي تقام في مكتبة الإسكندرية، حيث تقدم بالنيابة عن وزير النقل بالتهنئة للغرفة التجارية بالاسكندرية بمناسبة مرور مائة عام على إنشائها والتهنئة بمناسبة مرور 40 عاما على تأسيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط.

تطوير المواني المصرية بأحدث النظم العالمية

وأشار إلى أنه طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع استراتيجية متكاملة للمواني المصرية لوضع مصر على قائمة الدول اللوجستية في العالم تم العمل على تطوير المواني لتنظيم النقل متعدد الوسائط والتطوير على أحدث النظم العالمية وإنشاء محطات جديدة على أحدث النظم بتمويل وشركات وأياد وطنية بالكامل.

ميناء الإسكندرية من أكبر مصادر الدخل القومي

وأوضح أن ميناء الإسكندرية يعد من أكبر مصادر الدخل القومي، حيث تم دعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل من خلال مشروعات وتطوير المواني المصرية وزيادة الطاقة الاستعابية وتذليل الصعاب وسرعة التداول وزيادة حركة التجارة في الميناء.

وأكد أن المواني المصرية تعتبر من المواني القليلة على مستوى العالم التي لم تتأثر بأكثر من 3% من حجم التداول خلال جائحة كورونا وفي الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، موضحا أن جميع الجهات المعنية في هيئة الميناء تعمل في شكل جماعي لتذليل جميع الصعاب للمرور من هذه الأزمة.