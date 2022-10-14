مصرع شخص وإنقاذ صديقه إثر انقلاب سيارتهما في ترعة بالبحيرة

لقي شخص مصرعه غرقا، قبل قليل، فيما أصيب صديقه جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمياه ترعة الشيخ زايد التابعة لمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام، وتحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة في ترعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بترعة الشيخ زايد بطريق قرية الإمام مالك أمام محطة رفع مياه 6 التابعة لمركز وادي النطرون.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري لمكان الحادث، وبالفحص تبين انقلاب السيارة رقم «س ص ص 1697» ملاكي، قيادة «إبراهيم بدر عبد الحميد»، 29 عامًا، صاحب مكتب مقاولات ومقيم بمركز كفر الدوار، وبرفقته «عماد محمد زغلول»، 41 عامًا، صاحب مكتب استيراد وتصدير ومقيم بمدينة كفر الدوار.

مصرع شخص وإنقاذ صديقه

وأسفر الحادث عن مصرع «عماد محمد زغلول»، 41 عاما، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي، فيما أصيب إبراهيم بدر عبدالحميد بجروح متفاوتة وكدمات ونقل إلى مستشفى وادي النطرون لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

التصريح بدفن الجثة

وتمكنت الحماية المدنية من رفع السيارة من المجرى المائي، وبالمعاينة تبين أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن الجثة.