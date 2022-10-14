الرئيس الروسي: لا حاجة للحوار مع «بايدن» في الوقت الراهن

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي، منذ قليل إنه لا يجد حاليا حاجة للحوار مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشيدا بتركيا والإمارات والصين والهند والتي قال إنها دول تعمل على بناء حوار بناء في مختلف القضايا الملحة.

ولفت الرئيس الروسي إلى أن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد يلعب دورا مهما في الوساطة خاصة ما يتعلق بالجوانب الإنسانية وهو مشكور على ذلك، وفق ما نقلته قناة سكاي نيوز.

إعادة ترتيب العلاقات المالية والتجارية مع آسيا الوسطى

وأضاف: «سنعيد ترتيب العلاقات المالية والتجارية مع الشركاء في آسيا الوسطى، كما سنطور خطوطا لوجيستية جديدة بين دول آسيا ونعزز الشراكة التجارية مع هذه الدول»، بحسب ما نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وتابع: «سنقوم بتحالف تجاري ومالي مع دول آسيا الوسطى، ونبحث مشاريع وخطوات للتعاون وننمي قنوات اتصال بين جميع دول المنطقة في إطار جماعي».

ألمانيا يجب أن تختار بين تلبية مصالح شعبها أو الوقف ضدنا

وذكر بوتين أن مواقف شركائنا بشأن عمليتنا في أوكرانيا لم تتغير بهذا الشأن، حيث هناك شركاء قلقون بشأن العلاقات والتوترات بين دول المنطقة ونعمل باستمرار على تخفيفها وحلها.

وأشار بوتين إلى أن ألمانيا يجب أن تختار بين تلبية مصالح شعبها أو الوقوف ضدنا، وتحدد أولوياتها سواء بالتزاماتها مع حلفائها في الناتو أو بالعمل على تحقيق مصالحها.