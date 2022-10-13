مسئول بالاتحاد الأوروبي: الإبادة تنتظر جيش روسيا إذا استخدم النووي

كشف مسئول الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن انتظار إبادة جيش روسيا الاتحادية، إذا أقدمت على بلاده، على استخدام السلاح النووي في العملية النوعية التي تنفذها في جارتها أوكرانيا، منذ نهاية فبراير الماضي بحسب قناة العربية.

استعادة أسرى

وكشف الجيش الروسي اليوم، عن إعادة 20 جنديا من أوكرانيا في عملية تبادل للأسرى، وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن هؤلاء الجنود يتلقون الرعاية الطبية والنفسية في أماكن تابعة للقوات المسلحة الروسية.

خسائر أوكرانية

أوضح المتحدث الرسمي باسم الجيش الروسي، إيجوز كوناشينكوف، اليوم، أنه جرى إسقاط طائرتين أوكرانيتين، كانت إحدهما من طراز ميج 29، والأخرى من طراز سو 27، لافتا إلى أن الخسائر في الجانب الأوكراني وصلت إلى أكثر من 50 جندي و4 مدرعات مشاة مقاتلة و 7 مركبات، مع تحييد 60 جنديا أوكرانيا.

أزمة بدأت في فبراير الماضي

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية في نهاية فبراير الماضي بإعلان أقاليم أوكرانية انفصالها عن كييف ورغبتها الانضمام إلى روسيا التي حركت جيشها صاحب أكبر عدد قنابل ذات رؤوس نووية في العالم، ما دفع الغرب إلى فرض عقوبات اقتصادية على روسيا التي ردت بقطع الغاز عن دول الاتحاد الأوروبي، أعلنت روسيا التعبئة العامة الجزئية في 21 سبتمبر الماضي لتطلب 300 ألف مجند للقتال في أوكرانيا مع توفير امتيازات للمقاتلين الأجانب ومنها تسريع الحصول على الجنسية الروسية لتكون بحد أقصى خلال عام واحد.

قائد روسي جديد

وعين روسيا قائدا للعملية النوعية العسكرية في أوكرانيا، وهو مقاتل خاض حروبا في سوريا والشيشان، وغيرها من المناطق، في محاولة للسيطرة على الوضع في أوكرانيا التي بدأت في استعادة أماكن سيطرت عليها روسيا من قبل، وقصفت جسر القرم الجوي، الذي تسبب في حالة أشبه بالشلل للجيش الروسي، الذي يستخدمه لنقل أسلحته وعتاده ومجنديه.