بعد ألمانيا وفرنسا.. إسبانيا تزود أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي من طراز «هوك»

قال الأمين العام لحلف الناتو، هوينس ستولتنبرغ، اليوم، إن إسبانيا قررت إرسال 4 منظومات دفاع جوي من نوع «هوك» إلى أوكرانيا، وذلك بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

تزويد أوكرانيا بمنظومات الدفاع الجوي من طراز «هوك»

وأضاف «ستولتنبرغ»، أن منظومات الدفاع الجوي القديمة من طراز «هوك» والتي ستزودها إسبانيا إلى أوكرانيا ستتكامل مع الأنظمة الأخرى الأكثر حداثة التي توفرها ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وقد أعرب «ستولتنبرغ» عن ترحيبه بقرار إسبانيا تزويد أوكرانيا بهذه المنظومات الدفاعية.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن وزير الدفاع الأمريكي «لويد أوستن»ن قدم الشكر إلى إسبانيا على ما وصفه بالاستجابة السريعة للغاية لطلب أوكرانيا الأخير بإرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي للبلاد للتصدي للهجمات الجوية الروسية، مؤكدا أن الناتو سيعمل على تشجيع باقي الحلفاء لدعم أوكرانيا بقدرات دفاعية إضافية، لكن لم يصدر بيان رسمي من السلطات الإسبانية، حتى الآن تعليقا على تلك التطورات.

ودخلت أنظمة الدفاع الجوي أمريكية الصنع من طراز «هوك» الخدمة إبان الحرب الباردة، حيث لم تعد هذه المنظومات مستخدمة من قبل الجيش الأمريكي بعد أن حلت محلها أنظمة أخرى أكثر تطورا مثل النظام الصاروخي «الباتريوت».

منظومة الدفاع قصيرة المدى تستطيع التعامل مع الأهداف الجوية

وتعد منظومة «الهوك» الدفاعية، منظومة دفاع جوي قصيرة المدى يتم توجيه صواريخها بالردار وتستطيع التعامل مع الأهداف الجوية حتى مدايات تصل إلى45 - 50 كم، كما تمتلك رأسا حربيا يزن 54 كجم وتستطيع التحليق حتى ارتفاع 24 كم، وذلك بحسب مجلة «ميليتري ووتش» المتخصصة في الشؤون العسكرية.

يذكر أن ألمانيا، قد أعلنت مطلع الأسبوع الحالي، تسليم أوكرانيا أول نظام دفاع جوي من طراز «IRIS-T»، من أصل 4 منظومات وافقت ألمانيا على إرسالهم، كما قالت الولايات المتحدة وفرنسا أنهما سيزودا أوكرانية بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي المتطورة من طراز «كروتال» و«ناسماس»، وذلك في أعقاب الضربات الصاروخية والجوية التي نفذتها روسيا على عدة مدن أوكرانية.