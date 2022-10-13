بوتين اتفق مع «غازبروم» على نقل الغاز إلى أوروبا عن طريق تركيا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه اتفق مع غازبروم على بناء نظام نقل آخر للغاز إلى أوروبا عبر الأراضي التركية، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز»، في نبأ عاجل.

بوتين: تركيا الطريق الأجدر بالثقة لإيصال الغاز إلى أوروبا

وأضاف بوتين أن تركيا أثبتت أنها يمكن أن تكون الطريق الأجدر بالثقة لإيصال الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، فيما قال الرئيس التركي، رجب أردوغان، إنه يجب تعزيز اتفاق إسطنبول لإيصال السماد والحبوب للدول الفقيرة التي يجب علينا أن نساعدها.