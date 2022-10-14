حالة الطقس غدا السبت 15 أكتوبر.. فرص الأمطار تصل لـ80% على الإسكندرية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدا السبت، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

حالة الطقس غدًا

ويتوقع خبراء الأرصاد وفق بيان للهيئة، أن حالة الطقس غدا يسودها أمطار ليلا تكون خفيفة ورعية أحيانا بنسب حدوث 40 على القاهرة الكبرى وأمطار خفيفة ليلا قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجة البحري وتحديدا محافظتي الشرقية والمنوفية بنسب حدوث تصل لـ60%.

وذكرت الهيئة، أن السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري سيشهدا أمطار متوسطة مساء تكون رعدية أحيانا على مناطق من السلوم، مطروح، الإسكندرية، دمياط ، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية والغربية بنسبة حدوث 80%، فضلا عن وجود نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة غربا.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا على مدن ومحافظات الجمهورية، كالآتي:

القاهرة 30- 22.

العاصمة الإدارية 28- 20.

6 أكتوبر 29 - 20.

بنها 28 - 21.

دمنهور 28- 21.

كفر الشيخ 27 - 22.

المنصورة 28 - 21.

دمياط 27 - 22.

بورسعيد 29 - 22.

الإسماعيلية 29 - 19.

السويس 28 - 20.

الزقازيق 28 - 21.

شبين الكوم 28 - 21.

طنطا 27 - 22.

شلاتين 32 - 24.

الإسكندرية 29 - 22.

العلمين الجديدة 27 - 21.

وادي النطرون 28 - 21.

مطروح 27- 22.

السلوم 28- 21.

سيوة 28- 18.

العريش 28 - 21.

رفح 27 - 21.

الطور 29- 20.

كاترين 25 - 14.

رأس سدر 30 - 20.

نخل 28 - 16.

طابا 29 - 22.

نويبع 29- 22.

حلايب 30 - 25

شرم الشيخ 31- 24

الغردقة 31 - 24

مرسى علم 32-23

الفيوم 29 - 21

بني سويف 30- 20

المنيا 31 - 20

أسيوط 31 - 20

سوهاج 32- 20

قنا 33- 20

الأقصر 34- 21

أسوان 35- 22

الوادي الجديد 33- 21

أبو سمبل 34- 22

أبو رماد 31 - 23

رأس حدربة 30 - 22