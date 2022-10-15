درجات الحرارة اليوم السبت 15-10-2022.. العظمى في القاهرة 30

أعلنت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم على الأنحاء والمدن كافة؛ إذ تنخفض درجات الحرارة لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية وفي الإسكندرية 29 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود طقس مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلًا على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيفًا في أول الليل، مائلًا للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة ورية أحيانًا ليلًا، بنسب حدوث 40% على القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة ليلًا قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب الوجة البحري وتحديدا محافظتي الشرقية والمنوفية بنسب حدوث تصل لـ 60%.

درجات الحرارة اليوم

وكشف خبراء الأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 15 أكتوبر على مدن ومحافظات الجمهورية، كالآتي:

القاهرة 30- 22.

العاصمة الإدارية 28- 20.

6 أكتوبر 29 - 20.

بنها 28 - 21.

دمنهور 28- 21.

كفر الشيخ 27 - 22.

المنصورة 28 - 21.

دمياط 27 - 22.

بورسعيد 29 - 22.

الإسماعيلية 29 - 19.

السويس 28 - 20.

الزقازيق 28 - 21.

شبين الكوم 28 - 21.

طنطا 27 - 22.

شلاتين 32 - 24.

الإسكندرية 29 - 22.

العلمين الجديدة 27 - 21.

وادي النطرون 28 - 21.

مطروح 27- 22.

السلوم 28- 21.

سيوة 28- 18.

العريش 28 - 21.

رفح 27 - 21.

الطور 29- 20.

كاترين 25 - 14.

رأس سدر 30 - 20.

نخل 28 - 16.

طابا 29 - 22.

نويبع 29- 22.

حلايب 30 - 25

شرم الشيخ 31- 24

الغردقة 31 - 24

مرسى علم 32-23

الفيوم 29 - 21

بني سويف 30- 20

المنيا 31 - 20

أسيوط 31 - 20

سوهاج 32- 20

قنا 33- 20

الأقصر 34- 21

أسوان 35- 22

الوادي الجديد 33- 21

أبو سمبل 34- 22

أبو رماد 31 - 23

رأس حدربة 30 - 22.