إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بقرية في كفر الشيخ

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بقرية قراجة، التابعة لمركز كفر الشيخ، بسبب خلافات الجيرة، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، جرى نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وتم تقديم الإسعافات والفحوصات المطلوبة لهم.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بتلقيه إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام بوصول 5 مصابين في مشاجرة بقرية قراجة بسبب خلافات الجيرة، ويتم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى استقبال مستشفى كفر الشيخ العام.

جروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم

وبالانتقال والفحص تبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، إصابة «ر.ج.ط»، 25 سنة، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«خ.ا.خ»، 45 سنة، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«ع.ف.هـ»، بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، و«ا.ف.هـ»، باشتباه نزيف بالبطن والصدر، و«ب.ج.ح»، 35 سنة، بجرح في القدم وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميع المصابين من قرية قراجة، التابعة لدائرة مركز كفر الشيخ.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بمركز شرطة كفر الشيخ، وجرى ضبط المتهمين بمعرفة الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر الشيخ، وجارٍ العرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.