رئيس اتحاد المهن الطبية: خضضنا 230 مليون جنيه لدعم الأعضاء في أزمة كورونا

رحّب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء البشريين ورئيس اتحاد المهن الطبية، بالحضور في الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد المهن الطبية، معربا عن تمنياته أن تكون العمومية مثلا مشرفا للحوار.

اتحاد نقابات المهن الطبية

وأضاف خيري خلال كلمته في الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد المهن الطبية: «أشرف برئاستي لاتحاد المهن الطبية لمدة 7 سنوات، حرضنا خلالها على حفظ أموال الاتحاد التي تصب في صالح الأعضاء ودعم الأعضاء بمبلغ 230 مليون جنية في أزمة كورونا».

وتابع: «تقدم 90 عضوًا بطلب لي للتغيير في جدول أعمال الجمعية العمومية وهو أمر غير قانوني لتغيير جدول أعمال الجمعية العمومية خاصة وأنها غير عادية، ولدينا بعض النقاط التي سنعرضها بخلاف الموضوعة في الجدول».

وأثار ذلك حفيظة الحضور وطالبوا بعدم مناقشة ميزانية اتحاد المهن الطبية وإلغاء أول بنود الجمعية العمومية غير العادية، بعد إعلان الدكتور حسين خيري رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد، واكتمال النصاب القانونى لها.

وأكد الدكتور عمرو الجمهوري، الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، عن خالص سعادته بالاهتمام والحشد لعمل جمعية عمومية وإبداء الرأي بوضع بعض البنود الخاصة بعمل دراسة إكتوارية لزيادة المعاش وتطوير النظرة فيما يخص النواحي المالية والإدارية الخاصة بالاتحاد، قائلا: «إن ذلك وإن دل فإنما يدل على الحرص على الصالح العام الذي نبتغيه جميعا ونتمنى من الله أن يعيننا جميعا على ذلك»، مطالبا الأعضاء بالحرص على النقاش في جو يسوده الود والاحترام والمناقشة البناءة بصوت العقل.