توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة.. أمطار حتى منتصف الأسبوع

كشفت الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وتوقعات درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة المقبلة، بداية من غد السبت الموافق 15 أكتوبر وحتى الاثنين 17 من الشهر نفسه.

حالة الطقس خلال 72 ساعة

وقال خبراء الأرصاد، إن حالة الطقس السبت ستكون مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجة البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلة على السواحل الشمالية، حارة على جنوب الصعيد، لطيفة في أول الليل، مائلة للبرودة في آخره على كافة الأنحاء، فضلًا عن أمطار متوسطة الشدة مساءً، تكون رعدية على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجة البحري على فترات متقطعة.

ووفق الأرصاد، فإن حالة الطقس الأحد، ستكون معتدلة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، مائلة للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد، أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجة البحري على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد.

وعن طقس الإثنين المقبل، ستكون هناك أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجة البحري على فترات متقطعة، فضلًا عن طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء، حارًا على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 15 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 16 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 28 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 17 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: الدرجة العظمى 33 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 22.