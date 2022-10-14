السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظهر اليوم الجمعة، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن جولة الرئيس تضمنت تفقد سير العمل بتطوير كورنيش المقطم ومنطقة الهضبة الوسطى، فضلاً عن المحاور المؤدية إلى هضبة المقطم، التي ستساعد على ربطها بمختلف أحياء القاهرة، لتتيح سهولة انتقال المواطنين، بما في ذلك محور «ياسر رزق» الذي سيربط كورنيش النيل ومنطقة وسط البلد وطريق صلاح سالم ومحور الحضارات بهضبة المطقم، مما يسهل الحركة على قاطني جنوب ووسط القاهرة في مناطق المعادي وحلوان والمقطم، للوصول إلى كورنيش النيل دون اللجوء إلى الطريق الدائري أو طريق الأوتوستراد.

وتفقد الرئيس أعمال إنشاء محور «حسب الله الكفراوي» والمحاور المحيطة به، الذي يربط بين جنوب القاهرة ومنطقة المعادي، مروراً بالطريق الدائري ومحور الشهيد، وصولاً لشرق القاهرة ومناطق القاهرة الجديدة، بما يساعد على تخفيف الأعباء المرورية عن الطريق الدائري.

وقام الرئيس بالاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل، موجهاً بالاستمرار في جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق في القاهرة الكبرى، تحقيقاً لسهولة ويسر الحركة للمواطنين من مرتادي تلك الطرق والمحاور، وللقضاء على التشابكات المرورية وحل مشكلة التكدسات، وذلك في إطار خطة الدولة للتطوير والتحديث المستمر لشبكة الطرق والمحاور المرورية بالقاهرة الكبرى.