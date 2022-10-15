أماكن بيع الذهب الكسر والمستعمل في سوهاج.. المصنعية 10 جنيهات

تشهد أسعار الذهب حالة من التذبذب ما بين ارتفاع وانخفاض لجميع العيارات، ومع تراجع الأسعار ظهرت بمحافظة سوهاج بصعيد مصر تجارة الذهب الكسر، أو الذهب المستعمل، الذي لقي رواجًا.

أماكن بيع الذهب الكسر بسوهاج

وتقدم «الوطن» أماكن بيع وشراء الذهب الكسر وفقًا لحديث محمد كريم، تاجر ذهب بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، أنه يوجد عدة محلات فقط لبيع الذهب المستعمل، دون غيرها لأنه يعد بند جديد لتجارة الذهب بسوهاج.

واعتمدت بعض المحلات على تجارة الذهب المستعمل فقط دون غيره مقابل الحصول على مصنعية من 10 جنيهات حتى 50 جنيها، وفقا لمشاركة القطعة الذهبية وجودتها وكذلك لمحل الذهب.

مصنعية تبدأ بـ 10جنيه

وأضاف أن تجارة الذهب المستعمل تنشط داخل محلات منطقة القيسارية التجارية، وتبدأ المصنعة من 10 جنيهات للقطع التي لا تحوي فصوص ثم ترتفع بالقطع المشغولة، وتصل إلى 50 جنيها.

وينشط بيع الذهب الكسر داخل منطقة الهلال بوسط البلد بمصنعية تبدأ من 20 جنيها، ولفت محمد كريم إلى أن الذهب الكسر أصبح يلقى إقبالا كبيرا بعد انخفاض الأسعار حيث يتم شرائه استثمار.

أسعار الذهب عيار 21

ووفقا للبورصة المصرية فإن أسعار الذهب عيار 21 سجلت 1120 جنيها، وسعر الذهب عيار 18 يسجل 960 جنيها، بينما يسجل الذهب عيار 24 اليوم 1280 جنيها.