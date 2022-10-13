مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية.. هل تنخفض أسعار الذهب مجددا؟

تترقب الأسواق العالمية بيانات التضخم الأمريكية التي يجرى الإعلان عنها غدا الجمعة، وسط غموض موقف صعود الأسعار في الأسواق، وتزامنا مع إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي استعداده لمزيد من التشديد النقدي حال استمرار التضخم.

ومع حالة الترقب بدأت أسعار الذهب في حالة من التذبذب، غير أن الاتجاه الهبوطي سيطر على تحركات المعدن الأصفر خلال الأيام القليلة الماضية، وبحسب بيانات الأسواق فقد شهد الذهب عامًا باهتًا، نتيجة انخفاض الأسعار بنسبة 19% تقريبًا عن أعلى مستوياتها في مارس الماضي، بسبب سياسة التشديد النقدي من قبل البنوك المركزية العالمية.

ارتفاع الذهب الفوري بنسبة 0.5%

وفي تعاملات نهاية أمس، ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.5% إلى 1674.05 دولارًا للأوقية، بعد أن انخفض في وقت سابق بنسبة 0.3%.

وانخفضت السبائك لتسليم ديسمبر بنسبة 0.5% ليستقر السعر عند 1677.50 دولارًا في بورصة العقود الآجلة، مع انخفاض مؤشر بلومبرج للدولار الفوري بنسبة 0.1%.

وبحسب محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة في بنك الاحتياطي الفيدرالي فقد أعلن المسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي إصرارهم على رفع أسعار الفائدة لمستويات أعلى في المستقبل من أجل تحجيم التضخم وتحقيق الرقم المستهدف البالغ 2%.

وكان بنك الاحتياطي الأمريكي عقد اجتماعا خلال يومي 20 و21 سبتمبر الماضي، تم خلالها زيادة الفائدة بنحو 75 نقطة أساس للمرة الثالة، وسط توقعات بالمزيد، حيث يتوقع مسؤولو الفيدرالي أن يرتفع سعر الفائدة إلى 4.4% بنهاية العام، وإلى نحو 4.6% في عام 2023.

تداول الذهب عند 1675.38 دولار للأوقية

وبحسب منصة «تريدينج إيكونوميكس» فمن المتوقع أن يتم تداول الذهب عند 1675.38 دولار للأوقية، بحلول نهاية هذا الربع ، وتقدر المنصة أن يجرى التداول عند 1618.78 في غضون 12 شهرًا.

وترتبط أسعار الذهب ارتباطا عكسيا بأسعار الفائدة، فكلما ارتفعت أسعار الفائدة انخفض سعر الذهب نتيجة إقبال المستثمرين على أدوات الدين المتمثلة في السندات وأذون الخزانة، نظرا لارتفاع العائد، مقابل العزوف عن الذهب الذي لا يدر عائدا.