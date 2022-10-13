هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. تراجع 6 جنيهات لعيار 21

شهدت أسعار الذهب هبوطًا مفاجأً في السوق المحلية، منتصف تعاملات اليوم، وانخفض عيار 21 بمقدار 6 جنيهات، مقارنة بآخر سعر له قبل ساعة تقريبا، ليسجل سعر البيع في تعاملات اليوم 1120 جنيهًا للجرام، بدلًا من 1126جنيهًا.

وأشارت تقارير البورصات العالمية والمصرية بشأن أسعار الذهب وبيان شعبة الذهب بالغرف التجارية، إلى أنَّ الذهب عيار 24 سجل 1289 جنيهًا للجرام، وعيار 18 بلغ 960 جنيهًا للجرام، ووصل عيار 14 إلى 748.8 جنيه للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و960 جنيهًا، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجلت أسعار الذهب العالمية 1653 دولارًا للأوقية.