استقرار في أسعار الذهب العالمية.. الأوقية تسجل 1670 دولار

استقرت أسعار الذهب بالقرب من 1670 دولارًا للأوقية، اليوم الجمعة، حيث عزز تقرير التضخم الأمريكي الأكثر سخونة من المتوقع الرهانات على رفع سعر الفائدة الفيدرالية الشهر المقبل.

وأظهرت البيانات الصادرة، يوم الخميس، أن التضخم في الولايات المتحدة تراجع بأقل من المتوقع في سبتمبر إلى 8.2٪ ، وتسارعت الأسعار الأساسية باستثناء أسعار الطاقة والغذاء إلى أعلى مستوى لها في أربعة عقود.

تحركات الفائدة الأمريكية

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قرر مسؤولو السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستويات تقييدية والاحتفاظ بها على هذا النحو حتى يتراجع التضخم، على الرغم من أن بعض المسؤولين فضلوا أن يتم إبطاء وتيرة الزيادات، بناءً على محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير.

وتظهر البيانات التاريخية أنّ سعر الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار للأوقية في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول المعدن الأصفر عند 1675.38 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية الربع الجاري (أكتوبر - ديسمبر 2022)، وفقًا لبيانات منصة «تريدينج إيكونوميكس»، على أن يتم التداول عند 1618.78 دولار أمريكي في غضون 12 شهرًا.

اجتماع بنك الاحتياطي الأمريكي

وكان بنك الاحتياطي الأمريكي عقد اجتماعا خلال يومي 20 و21 سبتمبر الماضي، تم خلالها زيادة الفائدة بنحو 75 نقطة أساس للمرة الثالة، وسط توقعات بالمزيد، حيث يتوقع مسؤولو الفيدرالي أن رفع سعر الفائدة إلى 4.4% بنهاية العام، وإلى نحو 4.6% في عام 2023.

وترتبط أسعار الذهب ارتباطا عكسيا بأسعار الفائدة، حيث تعني أسعار الفائدة المرتفعة انخفاض سعر الذهب نتيجة إقبال المستثمرين على أدوات الدين المتمثلة في السندات وأذون الخزانة، نظرا لارتفاع العائد، مقابل العزوف عن الذهب الذي لا يدر عائدا.