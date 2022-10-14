جامعة طنطا تكرم نقيب الإعلاميين في ختام احتفالات اليوبيل الذهبي

كرمت جامعة طنطا في حفلها الختامي لليوبيل الذهبي، اليوم، النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، لدوره في ضبط المشهد الإعلامي وتقديم المساعدة الدائمة لطلاب وخريجي الإعلام من الجامعات المصرية، علاوة على أنه أحد أبناء محافظة الغربية.

جامعة طنطا تكرم نقيب الإعلاميين

ووجه الدكتور طارق سعدة، الشكر لجامعة طنطا على التكريم، وقال إنه يأتي من جامعة عريقة تعتبر منارة علمية وبحثية في منطقة الدلتا.. وقدم الدكتور محمود أحمد ذكي رئيس جامعة طنطا، درع الجامعة لنقيب الإعلاميين.

حضر احتفال جامعة طنطا بيوبيلها الذهبي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والمستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، والنائب عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، والنائب حسام الخولي.