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نقيب الإعلاميين ينعى ماجدة عاصم: كانت تحظى باحترام الجميع

كتب:

حسام حربي
05:15 م | الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
الإعلامية ماجدة عاصم مع نجلها الراحل عمرو سمير

الإعلامية ماجدة عاصم مع نجلها الراحل عمرو سمير

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى، الإعلامية الكبيرة ماجدة عاصم، التي غيبها الموت اليوم، بعد صراع مع المرض.

قال نقيب الإعلاميين إن الإعلامية ماجدة عاصم كانت دمثة الخلق وتحظى باحترام الجميع، وكانت إحدى مذيعات الربط على القناة الثانية في عصرها الذهبي، وقدمت مجموعة كبيرة من برامج الأطفال والبرامج الفنية، من أشهرها برنامج «ذكريات وحكايات» الذي كان يستضيف مجموعة كبيرة من القامات الفنية.

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