رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي شرق الإسكندرية.. وإلغاء طوارئ الأمطار اليوم

أكد محارب هيلع رئيس حي شرق الإسكندرية، أنه يجري حاليا رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بنطاق الحي، حيث تم تكليف إدارة المتابعة الميدانية بالحي لمتابعة أعمال مشروع إحلال وتجديد خط الصرف الصحي الجاري من خلال شركة الصرف الصحي في منطقة باكوس، والذي بدأ من أول شارع خلف الله مصطفى كامل حتى نقطة شرطة باكوس وذلك بطول 450 مترا.

توسعة مواسير الصرف شرق الإسكندرية

وأضاف «هيلع» في بيان، أن المشروع يهدف لرفع كفاءة شبكة الصرف بالمنطقة وتيسير صرف المياه ومنع التجمعات، وخلال المشروع تم توسعة قطر ماسورة الصرف من 400 مل إلى 700 مل لاستيعاب كمية أكبر من المياه وتيسير صرفها.

المرحلة الأولى من تطوير الشبكة

وشدد رئيس حي شرق الإسكندرية على رفع المخلفات الناتجة عن الحفر أولًا بأول لتيسير حركة سير المواطنين والسيارات وعدم إعاقة المرور، كما أكد أن المشروع الجاري يمثل المرحلة الأولى من تطوير شبكة الصرف الصحي بالمنطقة، ثم سيجري البدء في المرحلة الثانية التي ستشمل تقاطع القومية العربية مع شارع مصطفى كامل حتى مزلقان شارع الفتح بطول 150مترا.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان شركة الصرف الصحي في الإسكندرية إلغاء حالة الطوارئ الخاصة بالأمطار اليوم مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وبيارات المحطات واستمرار أعمال رفع كفاءة السيارات والمعدات.

ندوة لإدارة الأزمات والكوارث

في سياق متصل، نظم اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صرف صحي الإسكندرية، ندوة إدارة الأزمات والكوارث، اليوم، بالتعاون مع قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر برئاسة الوزراء بهدف الارتقاء بقدرات العاملين في مواجهة الكوارث والتوعية بدور وإمكانيات شركة صرف صحي الإسكندرية في التعامل مع الأمطار الغزيرة والمقرر تنفيذها.