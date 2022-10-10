«صرف الإسكندرية» تخصص 10 سيارات طوارئ للتعامل مع سقوط الأمطار

أعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، قبل قليل، إلغاء حالة الطوارئ بالشركة، وعودة حالة العمل إلى الحالة العادية، موجها بعودة السيارات والبدلات إلى أماكنها، واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات والمحطات.

تخصيص 10 سيارات للتعامل مع الأمطار

وشدد «نافع» على رفع كفاءة السيارات والمعدات، على أن تتواجد على الأقل 3 سيارات متمركزة بكل منطقة، وكذلك 10 سيارات بالطوارئ، و3 بدالات بالمعدات المركزية، حتى تكون جاهزه على مدار اليوم لسقوط الأمطار 24 ساعة يوميا.

التعامل مع المواقف الطارئة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، عدم وجود فرص لسقوط أمطار ابتداء من صباح اليوم الاثنين.

وشهدت محافظتا الإسكندرية ومطروح، خلال الأيام الماضية، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة مع سقوط أمطار خفيفة على عدد من المدن بها، وسط هبوب رياح خفيفة تزداد حدتها ليلا.

بيان هيئة الأرصاد الجوية

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا، نوهت فيه إلى تعرض عدد من المحافظات خلال الأيام الثلاثة المقبلة إلى سقوط أمطار خفيفة، وتكون الشبورة المائية الكثيفة محذرة السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة لاسيما في الساعات الأولى من الصباح.