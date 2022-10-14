حالة الطقس غدا في المحافظات.. سقوط أمطار رعدية وتحذيرات من «الأرصاد»

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، قبل قليل، بيانا بحالة الطقس غدا في المحافظات، إذ حذرت من طقس غد السبت، مشيرة إلى تعرض عدد من المحافظات إلى سقوط أمطار رعدية ومنها الإسكندرية ومطروح والبحيرة بنسبة 80%، فيما تتعرض القاهرة الكبرى إلى سقوط أمطار بنسبة 40% على فترات متفاوتة.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات وتعرض عددا منها إلى أمطار متوسطة إلى رعدية مساء، وجاءت طبقا للبيان كالآتي «مطروح، الإسكندرية، السلوم، دمياط، الغربية، البحيرة كفر الشيخ، الدقهلية»، وبلغت فرص سقوط الأمطار بهم إلى 80%.

فيما أشار البيان إلى تعرض محافظتي «الشرقية والمنوفية» إلى سقوط أمطار خفيفة ليلا قد تكون متوسطة إلى رعدية بنسبة 60% مساء مع نشاط لحركة الرياح المحملة بالرمال عليهم.

حالة الطقس غدا في محافظات الصعيد

فيما تشهد محافظات شمال الصعيد وشمال وجنوب سيناء طقس حار نهارا، على أن يكون معتدل الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون مائلا للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

الأرصاد تناشد المواطنين بتوخي الحذر

وناشدت الأرصاد المواطنين بتوخي الحذر بسبب التغيرات الحادة في طقس غد السبت، مع ضرورة ارتداء الملابس الخريفية عند النزول إلى الشارع لاسيما في الساعات المتأخرة من الليل.

درجات الحرارة في المحافظات غدا

وأوضح البيان درجات الحرارة في محافظات الجمهورية غدا السبت والتي جاءت كالاتي:

- القاهرة الكبرى ووالوجه البحرى العظمى بها 30 درجة مئوية وبلغت الصغرى 22 درجة مئوية

- محافظات السواحل الشمالية سجلت العظمى بها 29 درجة مئوية وبلغت الصغرى 22 درجة مئوية

- شمال الصعيد العظمى 31 درجة مئوية، والصغرى 20 درجة مئوية

- جنوب سيناء العظمى 31 درجة مئوية، والصغرى 24 درجة مئوية

- وجاءت العظمى في جنوب الصعيد 35 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة مئوية