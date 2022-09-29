سقوط عامل رخام من الطابق الثامن ببولاق الدكرور.. كان طالع لـ«عشة حمام»

لقى صاحب ورشة رخام مصرعه، بعد أن اختل توازنه وسقط من «الطابق الثامن»، أثناء صعوده لـ«عشة الحمام»، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى جهات التحقيق.

بلاغ الواقعة

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من العميد علي عبد الرحمن رئيس القطاع، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بسقوط شخص من علو ووفاته بشارع مسجد السلام زنين دائرة القسم، على الفور أمر المقدم محمد سعيد رئيس مباحث القسم رجال المباحث بالانتقال والفحص، تبين أنه صاحب ورشة رخام 58 سنة، مقيم محل البلاغ بالطابق الثامن «الأخير»، متوفى بكسور متفرقة بالجسم.

اختل توازنه أثناء صعوده إلى «عشة الحمام»

بالفحص تبين أنه حال صعوده لسطح العقار للوصول لعشة طيور «حمام» يربيها مستخدما سلما خشبيا غير مثبت من شرفة شقته انزلق السلم، واختل توازنه، وسقط من أعلى، وبسؤال نجل المتوفى 25 سنة عامل رخام، وزوجة المتوفى 46 سنة ربة منزل، مقيمين بذات العنوان، أيدا ما جاء بالفحص، ولا يشتبها في وفاته جنائيا، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل الى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.