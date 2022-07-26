تفاصيل إصابة عامل بجروح بمشاجرة بالأعيرة النارية لخلافات الجيرة بسوهاج

خلافات متعددة بين الثلاث جيران بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، تارة للعب الأطفال وتارة لرش المياه، حيث تحرر محضر سابق بينهما حيث تعدى أحد الأطراف على الآخر بسبب لعب الأطفال وانتهى المحضر بالتصالح، ولكن تجددت الخلافات فجر اليوم، ليطلق أحدهما أعيرة نارية لإرهاب الآخرين ولكنهم استطاعوا التعدي عليه بالأسلحة ليتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية يفيد تلقى إخطارا من مأمور مركز طهطا بمحافظة سوهاج بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية فـي الهواء دائرة مركز طهطا.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية إلى موقع الحادث، وتبين أن المشاجرة بين كل من طرف أول «خالد. ع. ع. ب»، 25 عاما، عامل، مصاب بجروح قطعية متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالجمجمة، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة حيث تم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه، وبين طرف ثان «محمود. ن. أ»، 31 عاما، عامل، و«عصام.أ.ع. ع»، 34 عاما، عامل، والطرفان يقيمان بذات الناحية بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج.

ضبط أطراف المشاجرة

وقد تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الطرف الأول فرد خرطوش محلي الصنع وعدد 4 طلقات، وقد أفاد الطرف الأول بأنه دائم الاحتفاظ بسلاحه الناري لحماية نفسه عقب اعتداء جيرانه عليه من قبل، مما جعل البعض يعايره بذلك فاحتفظ بسلاح ناري للدفاع عن نفسه وتهديد جيرانه عند التعرض له وعند فجرا قام بإطلاق أعيرة نارية لترهيبهما ولكنهما استطاعا التعدي عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء محدثين إصابته.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتحريز السلاح الناري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.