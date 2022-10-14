تامر حسني يروج لحفله في قطر بـ«بوستر»: «وحشتوني ومستنيكم»

روج الفنان تامر حسني، لحفله في قطر، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

ونشر تامر حسني البوستر الدعائي للحفل وعلق عليه قائلا: «لكل جمهوري الحبيب الغالي في قطر وحشتوني جداً ومستنيكم إن شاء الله في حفلي القادم على مسرح كتارا يوم الجمعه 21 أكتوبر، تم طرح التذاكر في أماكن البيع في المسرح الروماني بجانب البوابة رقم 4 وعن طريق موقع فيرجن».

فيلم بحبك لـ تامر حسني

ويعرض لتامر حسني، حاليا في دور العرض فيلم «بحبك» والذي حقق أعلى برادات خلال فترة عرضه في السينمات حيث نافس منافسة قوية علي شباك التذاكر.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب يقع في قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر الفيلم اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة، ويعد الفيلم بمثابة تجربة جديدة لتامر حسني في التأليف والإخراج، وهو من بطولة هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، ومدحت تيخا.