حفل تامر حسني ومحمود العسيلي الليلة.. «كامل العدد»

كشفت الشركة المنظة لحفل تامر حسني ومحمود العسيلي ، بيع جميع التذاكر بالكامل قبل ساعات من إقامة الحفل، الذي يبدأ في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم في مختلف الألوان الغنائية من موسيقى الراب إلى موسيقى البوب إلى موسيقى أندرجراوند، خلال الحدث الذي يحمل عنوان «شافيل ميوزيك فيستيفال».

ولا يقتصر حفل تامر حسني ومحمود العسيلي، على النجمين السابقين فقط، إذ يبدأ بفقرة غنائية للفنان الأردني عزيز مرقة، وبعدها مؤدي الراب أبيوسف، ثم فقرة الفنان محمود العسيلي، ويختتم اليوم الفنان تامر حسني.

حفل تامر حسني ومحمود العسيلي

ويعتبر حفل تامر حسني ومحمود العسيلي، هو الأخير في سلسلة «شافيل ميوزيك فيستيفال»، إذ شهد الحفل الأول يوم 30 سبتمبر الماضي، مشاركة فريق «مسار إجباري»، ومؤدي الراب شاهين، إضافة إلى الكينج محمد منير، بينما الحفل الثاني الذي أقيم الجمعة الماضية، بدأ بفقرة غنائية لفريق «جدل»، ثم مؤدي الراب «ليجي - سي»، بينما اختتم الحفل الفنان محمد حماقي.

تصل لـ 2000 جنيه.. بيع تذاكر حفل تامر حسني ومحمود العسيلي

جاءت تذاكر حفل تامر حسني ومحمود العسيلي في 4 فئات تبدأ بـ 500 للفئة «العادية» ثم 850 جنيه للفئة «الذهبية»، بينما يصل سعر تذكرة الـ «VIP» لـ 1000 جنيه، وتصل الفئة الأعلى لـ 2000 جنيه، وفقا للموقع الرسمي للتذاكر، وتم بيع جميع التذاكر في كل فئات.

ويستعد الفنان تامر حسني لتقديم حفل جديد، يوم 24 نوفمبر المقبل، في أرينا الكويت، بمشاركة الفنانة اللبنانية إليسا.