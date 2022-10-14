حريق صالة «جيم» بالعمرانية.. بدأ من «السونا» والتهم سيارة في الشارع

نشب حريق داخل صالة ألعاب رياضية «جيم» بالدور الأرضي بأحد العقارات في العمرانية، نتج عنه احتراق غرفة السونا، وامتداد النيران إلى سيارة ملاكي متوقفة أمام العقار، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل حريق صالة ألعاب رياضية

تلقى اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد علي عبدالرحمن رئيس القطاع، يفيد بورود بلاغ إلى النجدة بنشوب حريق بداخل صالة ألعاب رياضية، بشارع داوود دائرة القسم، على الفور انتقل المقدم محمد نجيب رئيس المباحث، والقوة المرافقة له إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بغرفة سونا بصالة «جيم» خالية من المرتادين، كائنة بالطابق الأرضي، وامتد الحريق إلى سيارة ملاكي متوقفة أمام العقار، ملك «خراط» 27 عاما، مقيم بذات الشارع، وجرى إخماد الحريق بمعرفة رجال الحماية المدنية دون وجود مصابين.

وبسؤال مالكي الصالة الرياضية والسيارة، رجح الأول أن سبب الاشتعال ماس كهربائي بإحدى الوصلات الكهربائية بالغرفة، وأيد الثاني مضمون الأقوال، ولم يتهما أحدا بالتسبب في الحريق.