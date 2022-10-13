السيطرة على حريق اندلع في 5 منازل بسوهاج

شهدت قرية الواقات دائرة مركز طما شمال سوهاج، اندلاع النيران في 5 منازل مأهولة بالسكان، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

حريق في عدد من المنازل بسوهاج

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة طما، من الأهالي باندلاع حريق ناحية قرية الواقات دائرة المركز، وامتد إلى عدد من المنازل المجاورة، ومشيدة بالطوب الأبيض.

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين اندلاع حريق في منزل المدعو «عاطف م.ا.ع»، 60 عامًا، عامل، وامتدت النيران إلى 4 منازل أخرى مجاورة ومأهولة بالسكان، ملك كلٍ من المدعو «عبد الرحمن.ن.م» 33 عامًا، عامل، و«عبد الحليم ا م» 35 عامًا، عامل، و«عبدة.ا.م» 45 عامًا، عامل، و«إبراهيم.ا.م» 26 عامًا، عامل.

الدفع بسيارتين إطفاء من قوات الحماية المدنية

على الفور جرى الدفع بسيارتين إطفاء من قوات الحماية المدنية بطما وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران وإخماد الحريق دون حدوث أية إصابات، أو خسائر في الأرواح.

وانحصرت التلفيات الأولية، في احتراق كامل محتويات المنزل الأخير ونفوق عدد من الطيور واحتراق بعض المنقولات من المنازل الأخرى بينهم جهاز عروسة.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة تحقيقاتها.